Allerta Meteo Trentino: temporali in arrivo, rischio precipitazioni abbondanti

Meteotrentino segnala che dal pomeriggio di oggi e soprattutto al tardo pomeriggio sera e nella prossima notte infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi, quasi stazionari o in lento movimento verso Est e Nord-Est. Il rischio maggiore sembra essere quello delle precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette ma non si esclude che possa verificarsi anche grandine di piccole o al più medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni.

Lunedì 26 agosto, variabile con locali rovesci e temporali quasi stazionari e temporaneo calo delle temperature massime. Martedì 27 ancora a tratti instabile ma con tendenza al miglioramento. Da mercoledì 28 prevalenti condizioni di stabilità con temperature nuovamente sopra la media del periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

