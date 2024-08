Alluvioni in Bangladesh: almeno 13 morti

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito il Bangladesh, innescando alluvioni che hanno provocato almeno 13 morti, colpendo 4,5 milioni di persone: lo hanno reso noto oggi le autorità. “Quattro milioni e mezzo di persone sono state colpite e 13 persone sono morte in tutto il Paese“, ha spiegato in un comunicato il Ministero per la Gestione dei disastri.

Ieri il centro di previsione e allerta delle inondazioni del Bangladesh ha dichiarato che 11 fiumi nella regione colpita hanno registrato livelli dell’acqua superiori al “livello di pericolo“. Nel distretto di Feni di Chattogram, città nel Sud/Est, sono in corso interventi per salvare le persone dalle case allagate e per dare rifugio agli sfollati.

