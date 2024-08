Apple, “It’s Glowtime”: il 9 settembre arriva il nuovo iPhone

MeteoWeb

Il 9 settembre, Apple si prepara a svelare una serie di novità che potrebbero segnare una svolta importante per la società di Cupertino. Con l’evento “It’s Glowtime”, in programma allo Steve Jobs Theater di Apple Park, ci aspettiamo l’annuncio della nuova serie di iPhone, insieme a significativi aggiornamenti per Apple Watch e AirPods.

Le novità in arrivo

Il protagonista indiscusso della serata sarà senza dubbio il nuovo iPhone 16. Come da tradizione, Apple presenterà probabilmente quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Tra le novità attese, c’è un significativo miglioramento nel comparto fotografico, un nuovo colore per la gamma e l’introduzione dell’Action Button su tutti i modelli, una funzionalità che promette di offrire nuove possibilità di interazione.

Inoltre, è previsto un forte accento sull’intelligenza artificiale. Dopo il debutto di Apple Intelligence alla Conferenza degli Sviluppatori di giugno, ci aspettiamo di scoprire ulteriori dettagli sul ruolo dell’AI nella nuova generazione di dispositivi.

Apple Watch e AirPods: cosa cambia

Oltre ai nuovi iPhone, l’evento di settembre potrebbe svelare anche la nuova serie di Apple Watch, denominata Apple Watch X. Le attese sono per un design rinnovato, con un display più grande e una struttura più sottile, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella tecnologia indossabile.

Non è da meno l’aggiornamento per gli AirPods. Si prevede il lancio degli AirPods 4, che dovrebbero offrire una qualità del suono migliorata e una cancellazione attiva del rumore potenziata, rispondendo così alle richieste degli utenti più esigenti.

Quando e dove seguire l’evento

L’evento “It’s Glowtime” sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale a partire dalle 19:00 ora italiana. Gli appassionati di tecnologia e i fan di Apple potranno seguire tutte le novità in tempo reale e scoprire le ultime innovazioni che la società ha in serbo.

Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi per una serata ricca di sorprese e innovazioni. Con Apple sempre in prima linea nella tecnologia, questo evento promette di essere uno dei più attesi dell’anno.

