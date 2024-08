Lo spettacolo dell’aurora colora i cieli della Siberia | FOTO

MeteoWeb

Lo spettacolo dell’aurora ha colorato i cieli del territorio di Krasnoyarsk, nella Siberia centrale, in Russia, oggi. La danza di luci ha portato sfumature di viola e verde nel cielo siberiano, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Lo show dell’aurora è stato creato da una espulsione di massa coronale scagliata nello Spazio da un brillamento solare di classe M8. Lo Space Weather Prediction Center della NOAA aveva emesso un avviso di tempesta geomagnetica di classe G2.

Cos’è un brillamento solare?

Un brillamento solare è un’esplosione violenta che avviene nell’atmosfera del Sole, dovuta al rilascio improvviso di energia magnetica accumulata nella corona solare. Questa energia viene liberata sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, che coprono l’intero spettro, dai raggi X ai raggi gamma. I brillamenti solari possono durare da pochi minuti a diverse ore e influenzano direttamente lo spazio circostante il Sole, compresa la Terra, causando disturbi nelle comunicazioni radio e nei sistemi di navigazione satellitare, oltre a incrementare l’attività delle aurore polari.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Un’espulsione di massa coronale (CME) è un fenomeno durante il quale grandi quantità di plasma, costituito principalmente da elettroni e protoni, vengono espulse dalla corona solare nello Spazio interplanetario. Le CME sono spesso associate a brillamenti solari e si verificano quando le linee di campo magnetico del Sole si riconfigurano in modo esplosivo. Quando una CME raggiunge la Terra, può interagire con il campo magnetico terrestre, causando tempeste geomagnetiche che possono perturbare i sistemi di comunicazione e navigazione satellitare, nonché le reti elettriche.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con il vento solare e, in particolare, con le espulsioni di massa coronale (CME). Quando il plasma e il campo magnetico solare interagiscono con la magnetosfera terrestre, possono causare variazioni rapide e intense del campo geomagnetico. Questi eventi possono durare da alcune ore a diversi giorni e influenzano le comunicazioni radio, i sistemi di navigazione GPS, le reti elettriche e provocano aurore polari visibili a latitudini più basse del normale.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è un fenomeno naturale caratterizzato da bande luminose di vari colori che appaiono nel cielo notturno, principalmente nelle regioni polari. Questo fenomeno è causato dall’interazione tra le particelle cariche del vento solare e l’atmosfera terrestre. Quando queste particelle, guidate dal campo magnetico terrestre, colpiscono gli atomi e le molecole nell’atmosfera superiore, rilasciano energia sotto forma di luce. L’aurora boreale si manifesta prevalentemente in tonalità verdi, ma può includere anche rosso, giallo, blu e violetto, a seconda dei gas atmosferici coinvolti.

