Blackout a Genova: semafori spenti e traffico in tilt

MeteoWeb

Problemi con la corrente elettrica hanno colpito la città di Genova nel pomeriggio di oggi, martedì 20 agosto. Il sito di “e-distribuzione” indica che i problemi dovuti ad un guasto tecnico sono iniziati intorno alle 14. Il centro della città si è ritrovato così senza corrente elettrica: il risultato sono stati semafori non funzionanti e traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Enel per ripristinare il servizio e le pattuglie della Polizia locale per presidiare gli incroci principali.

Il blackout interessa la zona di De Ferrari, via XX Settembre, piazza Matteotti, parte del centro storico e della Foce, secondo quanto riporta “Genova Today”. Mentre in alcune zone il servizio è tornato alla normalità verso le 14:30, per altre zone i tempi di ripristino sono indicati intorno alle 17, secondo quanto riportato dal sito di “e-distribuzione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.