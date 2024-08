Canada, il governo avvisa i cittadini di prepararsi a un nuovo virus “molto peggio del Covid”

MeteoWeb

Il governo canadese ha emesso un avviso per chiedere ai cittadini di prepararsi a un ipotetico nuovo virus che potrebbe portare a interruzioni di cibo e carburante. Il Centro per la salute e la sicurezza sul lavoro ha lanciato la seconda edizione del manuale del piano di continuità operativa per le epidemie di influenza e malattie infettive. La guida fornisce informazioni ai datori di lavoro su come prepararsi a una nuova pandemia.

Nella nuova edizione, uscita a giugno, ci si concentra su un “ipotetico virus” che potrebbe innescare sconvolgimenti ancora peggiori del Covid-19. “Sulla base delle tendenze della passata influenza pandemica, potrebbe esserci un numero medio più elevato di malattie e decessi in gruppi di età diversi da quelli che vediamo tipicamente durante le stagioni influenzali annuali“, si legge nella guida.

La guida invita inoltre i datori di lavoro a prepararsi a uno scenario come un’epidemia o una pandemia che costringa le persone a rimanere a casa. Una futura pandemia “arriverà in due o tre ondate che separano da tre a nove mesi ogni focolaio“, aggiunge. L’ipotetico virus potrebbe anche durare in questi cicli fino a due anni, avverte il rapporto. Aggiunge che le persone dovrebbero prepararsi a interruzioni come la riduzione della manodopera, i problemi della catena di approvvigionamento e i cambiamenti nella domanda dei consumatori. Tra queste interruzioni ci sono le telecomunicazioni, le banche, l’acqua, la benzina, le medicine e il cibo.

