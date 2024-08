Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano in visita all’INGV

MeteoWeb

Nella giornata odierna il dott. Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della Protezione Civile, è stato ospite della sede romana dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Ricevuto dal Presidente dell’INGV Carlo Doglioni, dal Direttore Generale Simona Mennella e dai Direttori di Dipartimento Terremoti, Vulcani e Ambiente, Claudio Chiarabba, Francesca Bianco e Massimo Chiappini, il dott. Ciciliano ha visitato la Sala Operativa di Roma e, in collegamento con le Sale di Sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli e dell’Osservatorio Etneo di Catania, ha seguito in diretta le continue attività che l’Istituto svolge per il monitoraggio e la sorveglianza sismica, vulcanica e di allerta tsunami su tutto il territorio nazionale e parte del Mediterraneo, oltre l’impegno dell’Istituto nel campo dello space weather e sui temi ambientali del sistema Pianeta.

Una particolare attenzione è stata dedicata all’illustrazione di “Earth Telescope”, il nuovo target scientifico dell’INGV, per un’osservazione della Terra ancora più intensa e profonda, indagando gli aspetti complessi e ancora non del tutto compresi del nostro Pianeta.

