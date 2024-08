La Cina svela una “catapulta” magnetica per trasportare l’Elio-3 dalla Luna alla Terra

MeteoWeb

La Cina sta lavorando a un innovativo sistema di trasporto che potrebbe rivoluzionare l’approvvigionamento energetico del futuro. Grazie agli studi del Shanghai Institute of Satellite Engineering, i ricercatori cinesi stanno progettando un avanzato lanciatore magnetico capace di trasportare risorse dalla Luna alla Terra, con un focus particolare sull’Elio-3, un isotopo promettente per la fusione nucleare.

Un lanciatore magnetico per l’Elio-3 dalla Luna alla Terra

Il sistema ideato dagli scienziati cinesi sfrutta le peculiarità dell’ambiente lunare – la bassa gravità e l’alto vuoto – per ridurre i costi e migliorare l’efficienza del trasporto spaziale. Questo lanciatore magnetico, alimentato esclusivamente da energia elettrica e con un’efficienza di recupero energetico del 70%, sarebbe in grado di effettuare fino a due lanci giornalieri di capsule cariche di risorse. Confrontato con i metodi di lancio tradizionali, il nuovo sistema potrebbe ridurre i costi di trasporto fino al 90%.

La struttura a levitazione magnetica, progettata per durare almeno 20 anni, potrebbe essere operativa entro il 2035. Questo progetto ambizioso si avvarrà della collaborazione tra Cina e Russia, che prevede la creazione di una stazione di ricerca lunare come parte di una partnership più ampia.

Un futuro energetico pomettente

L’Elio-3 è al centro dell’attenzione per le sue potenzialità come combustibile pulito e sicuro. Sebbene la presenza di questo isotopo raro sulla Luna sia ancora in fase di verifica, le teorie suggeriscono che potrebbe essere abbondante sul suolo lunare. Solo 20 tonnellate di Elio-3 potrebbero coprire il fabbisogno energetico annuo della Cina, trasformando la Luna in una risorsa energetica preziosa e sostenibile.

I ricercatori dello Shanghai Institute of Satellite Engineering sottolineano che il sistema proposto non solo è relativamente semplice da implementare, ma rappresenta anche una soluzione innovativa per affrontare la crisi energetica globale. “La preparazione tecnica del sistema è relativamente elevata. Poiché consuma solo elettricità e non richiede alcun propellente, sarà relativamente piccolo e semplice da implementare,” affermano gli scienziati.

