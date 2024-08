Ciclista cade per 15 metri e muore nel Bellunese

MeteoWeb

Un ciclista è morto dopo essere caduto per quindici metri nel Bellunese. Questa mattina verso le 9.30, i compagni del ciclista hanno contattato la centrale del 118, poiché l’uomo, un 64enne di Treviso, a un tornante della strada che sale sul Tudaio era precipitato per una quindicina di metri con la sua mountain bike, finendo sul ghiaione sottostante. I soccorritori, arrivati con l’elicottero Falco 2, hanno prestato le prime cure urgenti all’uomo, cosciente anche se in gravissime condizioni. Imbarellato, l’uomo è stato caricato a bordo, ma durante il tragitto verso l’ospedale la sua situazione è peggiorata: a nulla sono valsi i tentativi di tenerlo in vita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.