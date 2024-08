Il curioso fenomeno del Lago di Van, dove i bagnanti diventano biondi

MeteoWeb

Il lago di Van, il più grande lago dolce della Turchia e il più esteso lago alcalino al mondo, è noto non solo per la sua vastità e profondità, ma anche per un curioso fenomeno: le acque del lago hanno la capacità di schiarire i capelli e le sopracciglia dei bagnanti, rendendoli biondi. Questo effetto, che ha attirato l’attenzione dei media, è ben noto agli abitanti dei centri abitati circostanti. La schiaritura è dovuta all’alta concentrazione di soda nelle acque del lago, combinata con l’esposizione al sole, accentuata dall’altitudine di 1.640 metri. Gli scienziati, come la professoressa Uce Ozkol dell’Università di Van, confermano che la soda agisce come uno sbiancante, ma non presenta problemi medici significativi.

Il lago di Van è stato precedentemente famoso per il presunto mostro che abitava le sue acque, simile al famoso mostro di Loch Ness. Tuttavia, negli ultimi dieci anni non ci sono state segnalazioni recenti del mostro, ma molti pescatori continuano a giurare sulla sua esistenza. Nonostante la storia del mostro, i bambini dei villaggi vicini continuano a divertirsi nuotando nel lago e vivendo la loro vita quotidiana. Il lago è anche noto per la bellissima chiesa armena di Akdamara situata su un’isola al centro del lago. Con l’attenzione verso gli effetti cosmetici delle sue acque e il fascino della sua chiarezza, il lago di Van sta attirando sempre più visitatori.

