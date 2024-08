Dodo: l’uccello estinto da simbolo di stupidità ad esempio di potenza evolutiva

MeteoWeb

Nel corso dei secoli, il dodo, il celebre uccello estinto noto più per la sua sfortunata fine che per le sue reali caratteristiche, è stato erroneamente marchiato come l’emblema dell’inefficienza e della stupidità. Tuttavia, recenti ricerche scientifiche hanno completamente ribaltato questa visione, svelando un aspetto straordinariamente diverso di questo enigmatico animale. Gli scienziati evoluzionisti, con un’analisi approfondita e innovativa, hanno dimostrato che il dodo era un animale di una potenza eccezionale, ben lontano dall’immagine di goffo manichino che spesso gli è stata attribuita.

La ricerca, pubblicata la scorsa settimana sullo Zoological Journal of the Linnean Society, ha gettato nuova luce sulla figura del dodo, rivelando aspetti della sua biologia e del suo comportamento che erano stati completamente trascurati fino ad oggi. L’autore principale dello studio, Mark Young, ricercatore e professore presso l’Università di Southampton nel Regno Unito, ha dichiarato: “Il dodo era davvero l’animale stupido e lento che siamo stati educati a credere che fosse? I pochi resoconti scritti di dodo vivi dicono che era un animale in rapido movimento che amava la foresta“.

Un nuovo capitolo nella storia evolutiva

La scoperta del dodo risale al periodo della colonizzazione europea dell’Oceano Indiano, e il suo incontro con l’uomo è stato tragico. Gli uccelli rotondi e incapaci di volare sono stati vittime dei colonizzatori olandesi che giunsero sull’isola di Mauritius nel 1598 e, nel giro di soli 70 anni, il dodo era stato spazzato via, con l’ultimo avvistamento documentato nel 1662. Questa estinzione ha rappresentato la prima osservazione diretta da parte dell’uomo di un’estinzione di specie.

Per secoli, il dodo è stato considerato un simbolo di inettitudine e arretratezza evolutiva. Gli studiosi del passato credevano che il dodo fosse un esempio di degenerazione evolutiva, attribuendo il suo presunto comportamento stupido e la sua incapacità di volare alla mancanza di predatori sull’isola. L’idea era che la mancanza di minacce ambientali avesse impedito al dodo di sviluppare le capacità necessarie per sopravvivere in un mondo competitivo.

Il dodo: un’uccello eccezionalmente potente

Contrariamente a queste convinzioni, la ricerca recente ha rivelato che il dodo possedeva caratteristiche eccezionalmente avanzate e potenti. Analizzando i campioni ossei del dodo, i ricercatori hanno scoperto che il tendine che controllava le dita dei piedi dell’uccello era notevolmente potente, simile a quello degli uccelli rampicanti e in corsa viventi oggi. Questa scoperta suggerisce che il dodo era ben adattato al suo ambiente e possedeva un’abilità eccezionale nell’uso delle sue zampe per adattarsi al suo habitat forestale.

Neil Gostling, coautore dello studio e biologo evoluzionista presso l’Università di Southampton, ha spiegato: “Le prove provenienti da campioni ossei suggeriscono che il tendine del Dodo che chiudeva le dita dei piedi era eccezionalmente potente, analogo a quello degli uccelli rampicanti e in corsa viventi oggi. Queste creature si sono adattate perfettamente al loro ambiente“.

Rivalutare il dodo

Le nuove scoperte hanno portato a una rivalutazione completa del dodo, non più visto come un simbolo di inettitudine, ma come un esempio di adattamento evolutivo sofisticato e potente. Questo cambiamento di prospettiva non solo migliora la nostra comprensione del dodo stesso, ma offre anche nuovi spunti sul modo in cui le specie possono adattarsi ai cambiamenti ambientali e alle sfide evolutive.

In parallelo, la ricerca sul questo animale ha suscitato un rinnovato interesse nel campo della biotecnologia. Colossal Biosciences, un’azienda all’avanguardia nel campo della biologia sintetica, sta attualmente lavorando a un progetto ambizioso per riportare in vita il dodo attraverso la tecnologia del DNA e la de-estinzione. L’obiettivo di Colossal Biosciences è non solo quello di risvegliare il dodo, ma anche di ripristinare l’ecosistema di Mauritius, restituendo un equilibrio naturale che potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nella storia evolutiva di quest’isola.

