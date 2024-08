Un astuto “trucchetto”: ecco perché le arance vengono vendute nelle reti rosse

MeteoWeb

Passeggiando al supermercato, potreste aver notato che le arance vengono spesso vendute all’interno di reti di plastica rosse. Vi siete mai chiesti perché? Quello che potrebbe sembrare un semplice imballaggio si rivela essere in realtà una strategia studiata per ingannare i sensi dei consumatori e, possibilmente, spingerli ad acquistare più frutta.

Arance in reti rosse, l’astuto trucco

Un recente studio condotto dallo psicologo Karl R. Gegenfurtner dell’Università di Giessen, in Germania, ha svelato i meccanismi dietro questa astuta trovata. Secondo la ricerca, le reti rosse o arancioni che avvolgono le arance hanno l’effetto di intensificare il colore della buccia, facendola apparire di un arancione più ricco e intenso, rendendo così il frutto più appetibile agli occhi dei clienti. Se l’arancia è ancora acerba, la rete colorata aiuta a mascherare il verde, facendo sì che sembri più matura e invitante.

L’illusione ottica

Questo fenomeno è legato a un’illusione ottica nota come “illusione dei coriandoli“. Tale illusione si verifica quando la percezione dei colori è fortemente influenzata dal contesto circostante. In un classico esempio di questa illusione, una sfera di colore neutro posta all’interno di una griglia di linee colorate sembra assumere il colore delle linee circostanti. Allo stesso modo, la rete rossa delle arance modifica la percezione del colore del frutto.

Il cambiamento cromatico

Gegenfurtner ha illustrato questo fenomeno attraverso un’esperienza personale: in un supermercato ha notato un’abbondanza di arance apparentemente perfette, impacchettate in reti arancioni e ne ha acquistate alcune. Tuttavia, una volta a casa, rimuovendo le arance dalla rete, si è accorto che il colore vibrante si era trasformato in una tonalità verdastra deludente. Questo cambiamento cromatico è stato documentato dallo stesso Gegenfurtner attraverso fotografie, confermando che l’effetto dell’assimilazione cromatica aveva reso le arance acerbe visivamente mature.

Lo studio conclude che i venditori di frutta hanno da tempo compreso il potere dell’assimilazione cromatica. Basta osservare attentamente per notare che molti frutti e ortaggi nei supermercati sono confezionati in reti il cui colore richiama quello ideale del prodotto, ad esempio i limoni in reti gialle.

Questo trucco visivo sfrutta la nostra percezione periferica e la tendenza del cervello a semplificare ciò che vediamo, cercando uniformità e transizioni fluide nei colori. Anche se non è ancora chiaro se questa tattica incrementi effettivamente le vendite, è evidente che la manipolazione della percezione cromatica è un’arma potente nell’arsenale dei supermercati.

Il nuovo studio è stato pubblicato su i-Perception, offrendo un’interessante riflessione su come la scienza della percezione può essere applicata a pratiche di marketing quotidiane. La prossima volta che scegliete un’arancia, potreste volerci pensare 2 volte prima di lasciarvi ingannare da una semplice rete colorata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.