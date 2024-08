Emergenza incendi in Brasile: la Corte Suprema ordina la mobilitazione

MeteoWeb

Il giudice della Corte Suprema brasiliana, Flavio Dino, ha emesso un’ordinanza rivolta al governo federale per mobilitare un numero massimo di risorse umane e materiali nella lotta contro gli incendi che stanno devastando il Pantanal e l’Amazzonia. Il Brasile ha registrato 109.943 incendi dall’inizio dell’anno, il numero più alto dal 2010. I Ministeri della Difesa e della Giustizia sono stati incaricati di dispiegare “tutti i contingenti tecnicamente idonei” delle forze armate, della Polizia Federale (PF), della Polizia Stradale Federale (PRF), della Forza Nazionale di Sicurezza (FNS) e degli ispettori ambientali.

Dino ha sottolineato che “l’intensificarsi di incendi di natura criminale, soprattutto nel Pantanal e in Amazzonia, rappresenta un danno irreparabile“. Pur riconoscendo gli sforzi già compiuti dalle autorità, il giudice ha insistito sull’urgenza di rafforzare ulteriormente le azioni di contrasto, impiegando tutte le risorse disponibili. Ha inoltre convocato una riunione di conciliazione con i ministri competenti per il 10 settembre, al fine di discutere la questione in dettaglio.

Il giudice ha suggerito ai ministri Ricardo Lewandowski (Giustizia), José Múcio Monteiro (Difesa) e Marina Silva (Ambiente) di proporre al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva l’apertura di crediti straordinari per finanziare nuove azioni di emergenza, se necessario, anche attraverso decreti esecutivi.

