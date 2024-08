Estate e ritocchini estetici: come esporsi al sole in sicurezza

MeteoWeb

Con l’arrivo dell’estate e le tanto attese vacanze, molti si concedono un ritocchino estetico per affinare il proprio aspetto. Tuttavia, la domanda che spesso sorge è: è sicuro esporsi al sole dopo un intervento di chirurgia estetica? Emanuele Bartoletti, presidente della Società Italiana Medicina Estetica (SIME), offre alcuni consigli cruciali per garantire una esposizione solare sicura.

Estate e ritocchi estetici

“Assolutamente no, l’importante è seguire semplici regole,” spiega Bartoletti. La protezione solare è fondamentale. Si consiglia di utilizzare filtri solari con fattore 50+ e di applicarli ogni due ore, specialmente dopo il bagno. Questo perché i filtri solari hanno una durata di attività limitata. “Al di là delle infiltrazioni, occorre proteggersi dal sole per evitare macchie, tumori della pelle e l’avanzare delle rughe.”

Per chi ha recentemente effettuato iniezioni di botulino o filler, Bartoletti suggerisce di aspettare almeno due settimane prima di esporsi al sole. Questo intervallo di tempo permette ai lividi di scomparire e riduce il rischio di macchie permanenti. “Chi si è sottoposto a iniezioni di botulino per stendere rughe di fronte, o di acido ialuronico per migliorare zigomi e labbra, deve aspettare almeno 2 settimane prima di esporsi al sole, al mare o in montagna,” sottolinea Bartoletti.

Inoltre, è importante considerare il timing degli interventi estetici. Bartoletti avverte: “Guai a sottoporsi a questi interventi alla vigilia delle vacanze perché si rischia, in caso di complicazioni, di non poter essere controllati dal proprio chirurgo o medico estetico.” Idealmente, è consigliato pianificare questi trattamenti con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla partenza per le vacanze.

Seguire queste indicazioni aiuta a garantire che in estate i vostri ritocchi estetici non solo mantengano il loro effetto desiderato, ma anche a preservare la salute della vostra pelle durante l’esposizione al sole.

