MeteoWeb

In seguito all’attività vulcanica dell’Etna, ancora in corso, l’Unita di crisi dell’Aeroporto di Catania ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a 6 voli all’ora. “I passeggeri sono pregati di verificare eventuali con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti,” si legge in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.