Barbecue di Ferragosto: carne o pesce? Consigli per una grigliata salutare

Il Ferragosto è sinonimo di barbecue, ma quest’anno, per una grigliata più salutare, il cardiologo Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma, suggerisce di fare delle scelte più consapevoli. Tradizionalmente, il 15 agosto è il giorno ideale per immergersi in un picnic all’aperto con birra e salsicce, ma Rebuzzi consiglia di considerare alternative più sane per la salute del cuore.

Consigli salutari per la grigliata di Ferragosto

“Alla carne rossa e alle salsicce cotte alla brace è preferibile un barbecue più salutare a base di verdure e pesce“, afferma Rebuzzi. Le salsicce, infatti, possono risultare indigeste, mentre la carne rossa è nota per contribuire all’aumento del colesterolo cattivo (Ldl), un fattore di rischio per problemi cardiaci. Optare per pesce come orate e spigole accompagnati da verdure grigliate potrebbe essere una scelta migliore.

Non solo il tipo di cibo è cruciale, ma anche il modo in cui viene cucinato. “Con queste temperature torride bisogna evitare il barbecue all’orario del pranzo e posticiparlo la sera“, suggerisce il cardiologo. Inoltre, è fondamentale evitare il fuoco troppo caldo che brucia le pietanze. Un calore eccessivo può ridurre i nutrienti essenziali come il betacarotene, l’acido folico e la vitamina C nelle verdure, e le vitamine del complesso B nella carne e nel pesce. Questo non solo impoverisce il valore nutrizionale del cibo, ma può anche contribuire alla formazione di sostanze con effetti potenzialmente cancerogeni e tossici.

Rebuzzi mette in guardia anche sull’abuso di alcol durante la festa. “L’abuso di alcol, oltre inibire il funzionamento del sistema nervoso centrale, rallentando le funzioni cognitive e motorie, in quanto aritmogeno favorisce le aritmie“, avverte. Per evitare problemi, è consigliabile moderare il consumo di alcol durante le celebrazioni.

