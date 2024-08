Ferragosto, la Guardia Costiera si mobilita per l’operazione “Mare e Laghi sicuri”

MeteoWeb

In questo periodo e oggi in particolare, previsto un potenziamento della presenza della Guardia Costiera in mare e sulle spiagge a garanzia di una balneazione e di una navigazione sicura, a tutela dell’ambiente marino e costiero, senza tralasciare l’attività di vigilanza nei porti, dove si sta registrando un incremento significativo dei passeggeri in transito e dei veicoli in arrivo e partenza.

Nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi sicuri”, questi i numeri messi in campo oggi dalla Guardia Costiera:

6 mezzi navali maggiori (Dattilo, Gregoretti, De Grazia, Aringhieri, Visalli e Pennetti), che monitoreranno soprattutto le isole e le aree a maggiore afflusso turistico

che monitoreranno soprattutto le isole e le aree a maggiore afflusso turistico 2 aeromobili ATR e 7 elicotteri, che si muoveranno lungo la costiera tirrenica e adriatica, sorvolando laghi e aree marine protette e i tratti di mare con il maggior traffico di unità da diporto;

che si muoveranno lungo la costiera tirrenica e adriatica, sorvolando laghi e aree marine protette e i tratti di mare con il maggior traffico di unità da diporto; 250 tra battelli di polizia marittima e motovedette SAR che pattuglieranno laghi e coste ;

che pattuglieranno laghi e coste in totale saranno circa 2.000 gli uomini e le donne impegnati tra Sale operative, pattuglie a terra, componente navale, aerea e subacquea, coinvolti per la giornata odierna.

L’impegno della Guardia Costiera proseguirà naturalmente per tutto il lungo weekend di ferragosto e per la stagione estiva, accompagnando le vacanze – in sicurezza – di bagnanti e diportisti che stanno affollando gli 8.000 km di coste nazionali e i nostri mari.​​

