Fioritura di alghe tossiche, moria di pesci in Polonia

Nel bacino idrico di Dzierzno Duze, in Polonia, sono state recuperate oltre 14,5 tonnellate di pesci morti a causa di una moria che ha devastato la fauna selvatica locale. Questo evento è stato causato da una fioritura di alghe tossiche, in particolare le alghe dorate, che hanno contaminato l’acqua. Le autorità ambientali hanno trovato alte concentrazioni di queste alghe nei campioni di acqua. Per prevenire la diffusione del problema, sono state installate barriere tra il bacino e il canale di Gliwice, che si collega al fiume Oder.

Alla fine di luglio 2022, una moria di pesci ha colpito l’Oder, al confine tra Germania e Polonia, attribuita probabilmente alla fioritura dell’alga velenosa Prymnesium parvum. Il canale di Gliwice, lungo 41 km e costruito nel 1939, collega Gliwice all’Oder. Durante l’estate scorsa, anche questo canale ha visto un significativo numero di pesci morti, portando le autorità locali a decidere di arricchire l’acqua con ossigeno per mitigare l’impatto dell’evento.

