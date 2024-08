Ford rallenta i piani per i veicoli elettrici

MeteoWeb

Ford Motor ha dichiarato che cancellerà il progetto di un SUV elettrico a tre file e rimanderà una nuova versione elettrica del suo pick-up più venduto, l’F-150, l’ultimo ritardo della casa automobilistica statunitense mentre si concentra sul taglio dei costi per stimolare la domanda. Ford, General Motors e altre case automobilistiche hanno ritardato o annullato nuovi modelli elettrici per evitare di spendere molto in veicoli che i consumatori non stanno acquistando così rapidamente come previsto.

“Con la compressione dei prezzi e dei margini, abbiamo preso la decisione di adattare la nostra roadmap di prodotti e tecnologie e l’impronta industriale per soddisfare il nostro obiettivo di raggiungere un EBIT positivo (utile prima degli interessi e delle imposte) entro i primi 12 mesi dal lancio per tutti i nuovi modelli”, ha affermato il Chief Financial Officer di Ford, John Lawler, in una dichiarazione. Ford ha anche affermato che aggiungerà un nuovo pick-up e un furgone elettrici di medie dimensioni alla sua futura gamma, raddoppiando una strategia utilizzata negli ultimi anni, concentrandosi su segmenti in cui è già forte: pick-up e veicoli commerciali. Le azioni Ford sono aumentate dell’1,1%.

La casa automobilistica con sede a Dearborn, nel Michigan, ha invece investito di più nei veicoli ibridi, che combinano un motore elettrico con uno a benzina. Le vendite di veicoli ibridi di Ford, Toyota e di altre case automobilistiche sono aumentate poiché i consumatori si sono rivolti alla tecnologia come un passaggio intermedio meno costoso tra le auto a benzina e i veicoli elettrici.

“La critica che Ford dovrà affrontare è perché il suo piano di prodotto non è stato più flessibile fin dall’inizio, perché è stata lenta nell’implementare questi cambiamenti e perché gli investitori dovranno aspettare un aggiornamento completo fino al prossimo anno”, ha affermato l’analista di Bernstein Daniel Roeska in una nota.

Il CEO di Ford Jim Farley ha affermato che una delle principali soluzioni per rallentare la crescita delle vendite di veicoli elettrici è ridurre i costi di produzione di quei modelli. Questo è un obiettivo chiave per la salute futura dell’azienda, che dovrebbe perdere fino a 5,5 miliardi di dollari sui veicoli elettrici solo quest’anno.

Mentre i concorrenti cinesi e Tesla continuano a ridurre i costi di produzione dei veicoli elettrici, Farley ha affermato di puntare sul futuro di Ford sul suo team specializzato in California, che ha sviluppato un’architettura per veicoli elettrici a prezzi accessibili. Il primo veicolo basato su questa nuova tecnologia sarà il pick-up elettrico di medie dimensioni che sarà lanciato nel 2027.

Data la crescente enfasi sugli ibridi, Ford ha affermato che la sua quota di spesa in conto capitale annuale dedicata ai veicoli elettrici puri scenderà a circa il 30% dal 40%.

Batterie a prezzi accessibili

Ford ha dichiarato che inizierà a produrre un furgone commerciale elettrico presso il suo stabilimento di assemblaggio in Ohio nel 2026, sperando di capitalizzare il suo successo nel mercato dei veicoli commerciali con motore a benzina.

Nel frattempo, il successore tanto atteso del camion elettrico F-150 Lightning di Ford è stato nuovamente posticipato, ora alla seconda metà del 2027 da un lancio inizialmente previsto per il 2025, una mossa che l’azienda ha affermato le consentirà di sfruttare la tecnologia delle batterie a basso costo.

Mentre Ford sta accantonando i piani per produrre un SUV elettrico a tre file, sta passando ai veicoli ibridi in questo segmento, con l’obiettivo di corteggiare i clienti con veicoli a lungo raggio per i viaggi su strada.

Ford ha anche affermato che trasferirà parte della produzione di batterie per qualificarsi per gli incentivi previsti dall’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti e ridurre ulteriormente i costi, una priorità assoluta per Farley. La casa automobilistica sposterà parte della produzione delle batterie che produce con il partner sudcoreano LG Energy Solution per le sue auto Mustang Mach-E dalla Polonia a Holland, nel Michigan. “Un veicolo elettrico conveniente inizia con una batteria conveniente”, ha affermato Farley nella dichiarazione.

Un’altra joint venture per le batterie, con SK Innovation in Kentucky, inizierà a produrre celle per il furgone E-Transit a partire da metà 2025 e batterie per il nuovo furgone commerciale elettrico Ford in Tennessee a fine 2025.

La casa automobilistica ha affermato che la produzione di batterie al litio ferro fosfato (LFP) è sulla buona strada per iniziare nel 2026 presso il suo parco batterie nel Michigan e che darà diritto ai benefici IRA.

