Ford richiama 85.000 SUV Explorer per rischio incendio del motore

Ford Motor Company ha annunciato un richiamo di circa 85.000 SUV Explorer, in risposta a un potenziale rischio di incendio del motore. L’iniziativa riguarda i modelli prodotti tra il 2020 e il 2022, specificamente quelli dotati di motori ibridi e a gas da 3,3 litri.

Il richiamo di Ford

Il richiamo include i veicoli equipaggiati con il pacchetto Police Interceptor Utility, un’allestimento comunemente utilizzato dalle forze dell’ordine. La decisione è stata comunicata dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), che ha evidenziato la gravità del problema.

Secondo quanto riportato dalla NHTSA, il rischio è legato a un potenziale surriscaldamento del motore che potrebbe portare a un incendio. Sebbene non siano stati resi noti dettagli specifici sugli incidenti legati a questo problema, il richiamo dimostra la prudenza dell’azienda nel garantire la sicurezza dei propri clienti e operatori di flotte.

Ford ha già iniziato a notificare i proprietari dei veicoli coinvolti, offrendo le istruzioni necessarie per gestire la situazione in modo sicuro. I clienti sono invitati a portare i propri veicoli presso le concessionarie autorizzate per le riparazioni necessarie, che saranno effettuate senza alcun costo.

