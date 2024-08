Forte maltempo in Venezuela: potenti raffiche di vento e piogge intense a Caracas | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ieri Caracas è stata colpita da violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento, provocando gravi disagi in diverse zone della capitale venezuelana. Il Centro, il Nord e l’Ovest della città sono stati particolarmente colpiti, con segnalazioni di inondazioni e caduta di alberi in quartieri come El Paraíso, San Bernardino e San Martín.

La situazione è risultata particolarmente critica lungo l’avenida Páez, dove decine di alberi sono crollati, ostruendo il traffico e causando danni significativi. Anche la scuola tecnica industriale José de San Martín ha registrato un crollo parziale del muro perimetrale.

Le piogge hanno inoltre provocato l’allagamento di diverse strade principali, costringendo molti negozi a chiudere e lasciando diverse zone della città senza elettricità, tra cui La Candelaria e l’avenida Morán.

Venezuela: potenti raffiche di vento a Caracas

