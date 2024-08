Forte terremoto in Siria: panico tra la popolazione, diversi feriti

MeteoWeb

Un terremoto ha scosso la Siria centrale nella tarda serata di lunedì, hanno riportato le autorità locali, senza causare gravi danni ma creando il panico tra i residenti. La scossa ha riportato alla mente il devastante terremoto che l’anno scorso ha colpito la Siria settentrionale e la Turchia. Il National Center for Earthquakes della Siria ha riportato che un terremoto magnitudo 5.5 ha colpito 28 km a Est della città di Hama alle 23:56 ora locale.

Non ci sono state segnalazioni di decessi. Le autorità locali di Hama e delle aree circostanti controllate dal governo non hanno segnalato danni, ha affermato l’agenzia di stampa statale siriana SANA. Nel Nord/Ovest del Paese controllato dall’opposizione, anche l’agenzia locale di difesa civile nota come Caschi Bianchi ha affermato che non ci sono stati danni.

A Damasco e Beirut, la capitale del vicino Libano, dove è stato avvertito il terremoto, i residenti sono scesi in strada temendo una scossa più forte.

Il direttore sanitario di Hama, Maher Younes, ha dichiarato alla stazione radiofonica Sham FM che 25 persone hanno riportato “ferite lievi e moderate“, in preda al panico mentre cercavano di sfuggire al terremoto.

