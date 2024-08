Enorme frana in India: danneggiata una diga, evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Una enorme frana a Dipu Dara vicino a Singtam nell’East Sikkim, in India, ha danneggiato una diga sul fiume Teesta e ha interessato il progetto idroelettrico. Oltre una decina di case nella zona sono state danneggiate dalla frana, innescata dalle forti piogge.

Non sono state segnalate vittime poiché l’area era stata evacuata prima della frana, hanno affermato le autorità locali. “Negli ultimi sette giorni, piccole frane si sono verificate frequentemente nell’area. Riconoscendo la potenziale minaccia, lo stato e l’amministrazione locale hanno avviato il processo di evacuazione nell’area. Coloro che lavoravano alla centrale elettrica sono stati evacuati negli ultimi giorni per garantire che nessuno rimanesse all’interno quando la grande frana ha infine colpito l’area. Di conseguenza, non ci sono state vittime“, ha affermato un funzionario.

Tuttavia, la frana ha isolato diverse aree del Sikkim. È stata colpita anche una strada che collega la città di Singtam al distretto di Mangan.

La diga Teesta Stage 5, colpita dalla frana, è stata resa non operativa lo scorso ottobre a seguito dell’inondazione del lago glaciale che ha causato danni significativi e inondazioni nel bacino del fiume Teesta. La diga che è stata travolta dalle inondazioni improvvise è in fase di ricostruzione.

La Border Roads Organisation (BRO) ha affermato che i lavori di ripristino della strada danneggiata dalla frana inizieranno presto e che la strada sarà resa operativa il prima possibile.

L’India Meteorological Department (IMD) ha previsto forti piogge per il Sikkim e diverse parti degli stati del Nord-Est tra il 20 e il 23 agosto.

