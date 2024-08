Fulmine distrugge nido di cicogne bianche nel Reggiano | FOTO

MeteoWeb

Durante il temporale pomeridiano che si è verificato ieri nel Reggiano, un fulmine ha colpito Gavasseto, il “paese delle cicogne bianche“, bruciando uno dei nidi dove gli uccelli si rifugiano da 20 anni durante i loro viaggi migratori. In quel momento non c’era alcun volatile, ma il nido è andato in fumo, ha riportato Gabriele Soncini. “Che dispiacere – ha commentato il coordinatore della Consulta E, recatosi sul posto – Le cicogne hanno casa qui da più di vent’anni ed erano il simbolo della frazione. Un gruppo di cittadini si sta già organizzando per ripristinare, una volta passata l’emergenza, quel riparo“.

