La Germania lancia l’allarme per i turisti: “caldo e siccità in Italia”

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, l’Ufficio Federale degli Affari Esteri della Germania ha lanciato un avvertimento ai turisti tedeschi riguardo alle attuali condizioni meteo in Italia. “La regione meridionale del paese è particolarmente colpita da ondate di calore e dalla mancanza di piogge, che hanno provocato una significativa carenza di acqua“, riporta Bild. “In Sicilia, la situazione è critica con un allarme siccità di livello rosso, il più alto. Località turistiche molto frequentate come Catania, Palermo, Taormina e Mondello sono colpite“. L’isola si trova in uno stato di emergenza a causa delle precipitazioni quasi inesistenti delle ultime settimane, con previsioni di perdite miliardarie nel settore agricolo. Le riserve idriche sono a livelli drammaticamente bassi, con molti bacini ormai quasi completamente prosciugati, prosegue Bild.

Anche Roma sta affrontando temperature superiori ai +35°C, causando disagi ai turisti, riporta Bild. Altre regioni italiane come Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna sono anch’esse oggetto di avvisi di secondo livello.

