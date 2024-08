Gli scienziati stanno trasformando la polvere lunare in acqua potabile

MeteoWeb

La corsa alla Luna, iniziata con le missioni Apollo negli anni ’60, ha portato a una comprensione senza precedenti del nostro satellite naturale. Recentemente, gli scienziati hanno fatto un notevole passo avanti nella ricerca di risorse vitali per la sopravvivenza umana sulla Luna: la produzione di acqua potabile direttamente dal suolo lunare. Questa scoperta potrebbe essere la chiave per stabilire una presenza umana sostenibile sul nostro vicino celeste.

La rivoluzione della produzione di acqua in situ sulla Luna

La Luna è spesso percepita come un luogo arido e inospitale. Tuttavia, la polvere che ricopre la sua superficie, chiamata regolite, contiene quantità trascurabili di ossigeno e idrogeno. Questi elementi, opportunamente trattati, possono essere trasformati in acqua. Il team guidato dal Prof. Junqiang Wang presso l’Istituto di Tecnologia e Ingegneria dei Materiali di Ningbo (NIMTE) dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) ha sviluppato un innovativo processo per estrarre acqua dalla regolite lunare mediante la reazione con l’idrogeno endogeno, ossia l’idrogeno presente naturalmente nel suolo lunare.

Secondo Wang, la chiave di questa tecnica risiede nell’utilizzare la regolite come fonte primaria di ossigeno, combinandolo con l’idrogeno per produrre acqua. Questo processo potrebbe potenzialmente produrre oltre 50 kg di acqua da una singola tonnellata di suolo lunare. Questa quantità potrebbe sembrare modesta, ma rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità a lungo termine delle missioni spaziali.

Estrazione dell’acqua lunare: una risorsa essenziale

L’acqua è una risorsa fondamentale per la sopravvivenza umana, essenziale non solo per il consumo diretto ma anche per molte altre funzioni vitali, come la produzione di ossigeno per la respirazione e il supporto della vita vegetale per la produzione di cibo. I primi dati che indicavano la presenza di acqua sulla Luna sono stati raccolti dalle missioni Apollo e dalle recenti missioni cinesi, come la Chang’E-5. Tuttavia, il contenuto di acqua nei minerali lunari è estremamente basso, con percentuali che variano dallo 0,0001% allo 0,02%.

Questo ha portato a un dilemma significativo per gli scienziati: come estrarre in modo efficiente questa risorsa tanto necessaria? La risposta risiede nella combinazione dell’idrogeno, che può essere prodotto attraverso vari processi chimici o fisici in situ, e l’ossigeno disponibile nella regolite. Quando questi elementi si combinano a temperature elevate, l’acqua può essere prodotta.

Il ruolo dell’idrogeno endogeno nella produzione di acqua

Uno degli sviluppi chiave della ricerca del team di Wang è stato l’uso dell’idrogeno endogeno. Questo idrogeno, impiantato nei minerali lunari dal vento solare, rappresenta una fonte primaria per la produzione di acqua. L’ilmenite (FeTiO3), un minerale lunare che si trova in abbondanza nella regolite, ha dimostrato di avere una capacità unica di trattenere l’idrogeno a causa della sua struttura reticolare con tunnel sub-nanometrici. Questa proprietà rende l’ilmenite particolarmente adatta per la produzione di acqua quando viene riscaldata a temperature superiori a 1200 Kelvin.

Durante gli esperimenti di laboratorio, Wang e il suo team hanno scoperto che un grammo di regolite lunare riscaldato poteva produrre tra i 51 e i 76 milligrammi di acqua. Questo può sembrare una quantità piccola, ma su scala più ampia, una tonnellata di regolite potrebbe generare più di 50 chilogrammi di acqua, sufficienti a fornire 100 bottiglie da 500 ml ciascuna. Questa quantità di acqua potabile potrebbe sostenere 50 persone per un giorno, fornendo una risorsa vitale per le future missioni di lunga durata sulla Luna.

Verso una vita sostenibile sulla Luna: esplorazione delle risorse minerarie

L’innovazione del team di Wang apre nuove possibilità per l’esplorazione spaziale e la permanenza umana sulla Luna. Con la capacità di produrre acqua direttamente dal suolo lunare, si apre la strada a stazioni di ricerca lunari autosufficienti e, eventualmente, a insediamenti permanenti. L’acqua non è solo cruciale per il consumo umano e per il sostentamento della vita vegetale, ma può anche essere utilizzata per la produzione di ossigeno per la respirazione e di idrogeno come fonte di energia.

Questi sviluppi rappresentano una pietra miliare nell’esplorazione spaziale. L’abilità di estrarre e utilizzare le risorse locali per sostenere la vita e le operazioni umane riduce la necessità di rifornimenti costosi dalla Terra. Inoltre, la possibilità di utilizzare l’acqua per l’irrigazione potrebbe permettere la coltivazione di piante sulla Luna, fornendo cibo fresco per gli astronauti e contribuendo a chiudere il ciclo vitale.

Questa tecnologia, se ulteriormente sviluppata e perfezionata, potrebbe non solo sostenere le future missioni lunari, ma anche fungere da modello per l’esplorazione di altri corpi celesti, come Marte. La capacità di vivere in modo indipendente nello spazio, utilizzando risorse locali, è un passo cruciale verso il nostro futuro tra le stelle.

