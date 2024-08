Grandinata in Val Brembana, imbiancati i Piani dell’Avaro: “sembra Natale”

MeteoWeb

Temporali con grandine hanno colpito stamattina il Nord Italia, in particolare la provincia di Brescia e la Val Brembana, soprattutto in quota, come ai Piani dell’Avaro di Cusio. Chicchi grandi come palline da ping pong hanno imbiancato la terrazza dell’albergo Monte Avaro, senza causare danni alle strutture, ma provocando qualche disagio. Nonostante il maltempo, l’albergo e il ristorante rimarranno aperti fino al 1° settembre. La titolare Carola Berera, che ha pubblicato alcune immagini sui social documentando l’accaduto, ha commentato scherzosamente: “Dopo Ferragosto è subito Natale“.

