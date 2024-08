Maltempo, forti temporali in atto in Lombardia: nubifragi tra Lecco, Bergamo e Varese | LIVE

MeteoWeb

Precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sono previste in Lombardia per tutta la giornata di oggi, lunedì 26 agosto, “con fenomeni tendenti ad interessare maggiormente la fascia prealpina ed i settori di pianura“, si legge nell’allerta meteo diramata ieri. Al momento le precipitazioni più intense (accumuli dalla mezzanotte) si registrano tra Bergamasco, Lecchese e Varesotto, con 47 mm a Vertova (BG), 25 mm a Costa Serina (BG), 24 mm a Barzio (LC), 21 mm a Cuasso al Monte (VA).

Sulla linea Milano–Varese la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Arcisate per un inconveniente tecnico sulla linea provocato dalle avverse condizioni meteorologiche che stano interessando la zona. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

