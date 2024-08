Maltempo, nubifragio in Friuli-Venezia Giulia: danni e frane a Barcis | FOTO

MeteoWeb

Settimana al via con forte maltempo in Friuli-Venezia Giulia: piogge violente, circoscritte in particolare all’area di Barcis, hanno causato danni e uno smottamento che ha reso impraticabile un tratto della SR251. La strada è stata liberata da fango e detriti dai vigili del fuoco, al lavoro dalla notte. Diversi interventi in corso.

In intenso sistema temporalesco di tipo semi-stazionario sulle Prealpi pordenonesi/Carniche ha scaricato ingenti quantitativi di pioggia in breve tempo. A Barcis registrati ben 134 mm in un’ora, 144 mm in totale.

