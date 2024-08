Grandine grossa a Torino: liceo devastato

MeteoWeb

Il violento temporale che il 2 agosto ha lasciato in ginocchio Torino, colpita da un violento nubifragio e grandine grossa, ha seriamente danneggiato anche le vetrate della facciata di un liceo, il Regina Margherita di via Valperga Caluso 12, non distante dal Po. I chicchi di grandine di grandi dimensioni hanno rotto molti vetri. I tecnici dell’edilizia scolastica della Città metropolitana sono intervenuti rapidamente per la verifica dei danni e hanno attivato l’intervento urgente per rimuovere le porzioni di vetro potenzialmente pericolose e dare avvio alla sostituzione in tempi rapidissimi.

