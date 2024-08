Maltempo Piemonte, la grandine devasta Torino: auto distrutte, città in ginocchio | FOTO

MeteoWeb

Dopo i fenomeni che hanno colpito il Verbano, nel nord del Piemonte, un forte temporale ha colpito Torino e provincia nel pomeriggio di oggi. Grandine grossa è caduta a Torino, dove vengono segnalati danni a causa dei notevoli chicchi di grandine: vetri delle auto in frantumi. Particolarmente colpiti i quartieri centro-orientali del capoluogo e la collina. Sulla città, sono caduti 40mm di pioggia in meno di un’ora mentre la temperatura è precipitata da +32°C a +18°C.

La grandine ha imbiancato le strade, mandando il traffico in tilt: città paralizzata.

A sud di Torino, sono caduti 11mm di pioggia a Pino Torinese e 5mm a Marentino.

Altri temporali sono attivi a ovest di Torino: attenzione a rischio nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

