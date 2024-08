Maltempo, primi forti temporali al Nord: intensa grandinata a Miazzina, nel Verbano | VIDEO

MeteoWeb

Esplodono i primi forti temporali al Nord. In particolare, stanno colpendo il nord del Piemonte, tra Vercellese e Verbano, dove si stanno verificando nubifragi e grandinate. Sono caduti 15mm di pioggia a Cicogna e 5mm a Verbania, mentre una forte grandinata ha colpito la località di Miazzina, sempre nel Verbano.

Altri forti temporali stanno colpendo la Lombardia orientale, tra Bresciano e Bergamasco, il Trentino, il nord del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo anche lo sviluppo di temporali a ridosso delle zone interne emiliane, con fenomeni in lenta evoluzione verso est/nord-est.

Attenzione alle prossime ore, quando il maltempo potrebbe intensificarsi. I fenomeni temporaleschi si svilupperanno sulle Alpi e l’Appennino settentrionale con estensione entro sera-notte soprattutto sul Veneto, Friuli, gran parte dell’Emilia Romagna e la Lombardia orientale. Saranno possibili multicelle o supercelle con nubifragi, grandine di media-grossa taglia e raffiche di vento.

Maltempo Piemonte, intensa grandinata a Miazzina

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.