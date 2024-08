Il primo robot dentista autonomo al mondo esegue un trattamento su paziente umano

MeteoWeb

Nel mondo della tecnologia medica, un evento rivoluzionario ha appena fatto il suo debutto: un robot dentista autonomo, controllato da un’intelligenza artificiale, ha eseguito per la prima volta una procedura odontoiatrica completa su un paziente umano. Questo traguardo, avvenuto a luglio 2024, potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intera professione odontoiatrica, segnando l’inizio di una nuova era di precisione e efficienza nei trattamenti dentali.

Il primo robot dentista autonomo

Il sistema robotico, sviluppato dalla società di Boston Perceptive, utilizza uno scanner volumetrico 3D portatile, che permette di costruire un modello tridimensionale dettagliato della bocca del paziente. Grazie alla tomografia a coerenza ottica (OCT), è possibile ottenere immagini ad alta risoluzione dei denti, delle gengive e persino dei nervi sotto la superficie del dente, senza ricorrere ai raggi X. Questo innovativo metodo di imaging “elimina le radiazioni nocive dei raggi X dal processo” e permette una diagnosi delle carie con un’accuratezza di circa il 90%.

Una volta ottenuto il modello 3D, il dentista umano può discutere con il paziente le necessità del trattamento. Tuttavia, è il robot a prendere le redini quando si tratta di eseguire la procedura. La prima specialità del robot è stata la preparazione di un dente per una corona dentale, un compito che di solito richiede due ore suddivise in due visite dal dentista. Invece, il robot è riuscito a completare il lavoro in soli 15 minuti. La procedura è stata documentata in un video time-lapse, che mostra la precisione della macchina simile a quella di una macchina CNC.

I vantaggi di un robot dentista

Nonostante l’idea di affidare i propri denti a un robot possa sembrare inquietante, i vantaggi sono numerosi. “Siamo entusiasti di completare con successo la prima procedura odontoiatrica robotica completamente automatizzata al mondo“, ha dichiarato il Dr. Chris Ciriello, CEO e fondatore di Perceptive. “Questa scoperta medica migliora la precisione e l’efficienza delle procedure odontoiatriche e democratizza l’accesso a cure odontoiatriche migliori, per migliorare l’esperienza del paziente e i risultati clinici. Non vediamo l’ora di far progredire il nostro sistema e di aprire la strada a soluzioni sanitarie dentali scalabili e completamente automatizzate per i pazienti“.

Anche Karim Zaklama, DDS, membro del comitato consultivo clinico di Perceptive, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione: “Il sistema robotico basato sull’intelligenza artificiale di Perceptive trasformerà l’odontoiatria. L’esperienza del paziente sarà migliore grazie alla semplificazione delle procedure e al miglioramento del comfort del paziente. Le funzionalità di imaging avanzate, in particolare lo scanner intraorale, forniscono dettagli senza precedenti che ci consentiranno di diagnosticare i problemi in anticipo con maggiore precisione e di connetterci con i pazienti in modo più efficace. Questa efficienza ci consente di concentrarci maggiormente sulla cura personalizzata del paziente e riduce il tempo alla poltrona, consentendoci di trattare più pazienti in modo efficace“.

Il robot, che richiede meno spazio rispetto a un dentista umano, ha dimostrato di poter operare anche in “condizioni di movimento più pesanti“, dimostrando una sicurezza impressionante durante i test su pazienti in movimento. Tuttavia, il sistema non ha ancora ricevuto l’approvazione della FDA e non è stata annunciata una data di lancio precisa. Pertanto, ci vorrà del tempo prima che il pubblico possa accedere a questo tipo di trattamento.

Nel frattempo, l’azienda sta già lavorando per ampliare le capacità del robot, che potrebbe includere anche procedure più complesse in futuro. Non resta che vedere come questa tecnologia evolverà e quali altri traguardi riuscirà a raggiungere nel campo dell’odontoiatria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.