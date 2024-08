Incendi: A1-Diramazione Roma Nord, chiuso tratto tra bivio Gra e Settebagni

MeteoWeb

Poco prima delle ore 17, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Diramazione Roma Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Gra e Settebagni, in entrambe le direzioni, a causa di un incendio che interessa la vegetazione dell’area esterna limitrofa all’autostrada. Come fa sapere Autostrade per l’Italia, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti dal Gra e diretti verso Fiano Romano Autostrade consiglia di percorrere la strada statale 4 “Salaria” verso Settebagni dove entrare in Diramazione verso Fiano Romano. Agli utenti provenienti da Fiano Romano e diretti verso il Gra consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Settebagni, di percorrere la strada statale 4 “Salaria” verso il Gra.

