Incendi bloccano due linee ferroviarie in Italia: disagi e ritardi su Napoli-Formia e Roma-Pisa

MeteoWeb

Oggi, 12 agosto 2024, si segnalano importanti interruzioni sulla rete ferroviaria italiana a causa di incendi che hanno coinvolto due linee cruciali. I disagi riguardano la linea Napoli – Formia e la linea Roma – Pisa, con ripercussioni sui servizi ferroviari e sui tempi di percorrenza. Di seguito, gli aggiornamenti dettagliati sulle situazioni in corso e sulle azioni intraprese per il ripristino della normalità.

Linea Napoli – Formia

Dalle ore 16:55, la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Formia è sospesa tra Villa Literno e San Marcellino a causa di un incendio divampato in prossimità dei binari. I Vigili del Fuoco sono attivamente impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Al momento, la riprogrammazione del servizio ferroviario è in corso, con conseguenti cancellazioni e limitazioni dei treni. I tecnici di RFI sono sul posto per monitorare la situazione e ripristinare la normalità il prima possibile. Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare i monitor delle partenze e degli arrivi presso le stazioni o cliccare sul link della fonte per ulteriori dettagli.

Linea Roma – Pisa

A partire dalle ore 16:50, la circolazione sulla linea Roma – Pisa, sospesa precedentemente per un incendio vicino ai binari tra Roma Aurelia e Maccarese, sta lentamente tornando alla normalità. L’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dato il nulla osta, ha permesso di riprendere le operazioni, sebbene si stia registrando un rallentamento fino a 70 minuti per i treni a lunga percorrenza e regionali. Inoltre, sono stati cancellati quattro treni regionali. Tecnici di RFI sono al lavoro per completare i controlli necessari e garantire la sicurezza del servizio. Gli utenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti sui monitor delle stazioni o a visitare il link della fonte per le ultime informazioni.

Entrambe le situazioni sono in continua evoluzione e si consiglia ai viaggiatori di mantenere monitorati gli aggiornamenti ufficiali e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto dei possibili ritardi e cancellazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.