Incendi Friuli, a fuoco pineta vicino al Sacrario di Redipuglia: case evacuate | VIDEO

MeteoWeb

Dalle prime ore del pomeriggio, è in corso un incendio nella pineta nelle vicinanze del Sacrario militare di Redipuglia, a Gorizia. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con le squadre del distaccamento di Monfalcone, la squadra AIB del comando di Gorizia e quelle dei comandi di Trieste e Udine, più due autobotti del comando di Gorizia. Oltre ai Vigili del Fuoco stanno operando anche volontari AIB della Protezione Civile, personale del Corpo Forestale Regionale e un elicottero in convenzione regionale.

L’incendio ha minacciato alcune abitazioni i cui inquilini sono stati invitati a lasciare i propri alloggi. Evacuata una casetta in mezzo al bosco in fiamme: i Vigili del Fuoco hanno accompagnato il proprietario e i suoi due cani in zona sicura, poi hanno fermato le fiamme che erano arrivate a un paio di metri dall’abitazione. Al momento, l’incendio non è ancora stato dichiarato sotto controllo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.