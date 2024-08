Incendi in Grecia, in arrivo 2 Canadair dall’Italia

MeteoWeb

Per fronteggiare i vasti incendi che stanno colpendo la Grecia, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, l’Italia ha inviato sul posto 2 Canadair CL415 del Corpo nazionale e di un contingente di 32 vigili del fuoco. I velivoli, decollati stamattina dall’aeroporto di Ciampino e diretti all’aeroporto di Elefsis per operare nella regione dell’Attica, sono stati attivati nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile come risorse rescEU-IT: il sistema prevede infatti che 2 dei Canadair dislocati sul territorio italiano possano essere inviati all’estero in caso di necessità, secondo un criterio di assistenza reciproca.

Il contingente dei vigili del fuoco, la cui partenza è prevista alle 13 dal porto di Brindisi, è composto in totale da 32 unità: 2 moduli operativi per l’antincendio boschivo, con 18 unità provenienti da Lombardia e Veneto, 6 unità Tast (Technical Assistence and Support Team), 2 unità Coem (Comunicazione in Emergenza), 5 unità addette alla logistica leggera. A supporto dei piloti, al fine di tenere i necessari contatti con le autorità locali, saranno sul posto anche un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile italiana e uno del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

