Incendio a Salerno, chiusa l’A2: lunghe code verso Sud

A causa di un incendio che sta interessando la scarpata e per la presenza di fumo all’interno della galleria Montevetrano 2, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ al km 17,000, è temporaneamente chiuso il tratto in direzione sud tra gli svincoli di Pontecagnano nord e Salerno Fratte a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. Al momento per i veicoli diretti a sud viene consigliata l’uscita Salerno Fratte con rientro presso lo svincolo di Pontecagnano nord.

Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le Squadre Anas pe la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

