Incendio Roma: in corso operazioni di bonifica e spegnimento | FOTO

Proseguono anche oggi le operazioni di spegnimento e bonifica nell’area di Monte Mario, e in particolare di Villa Mazzanti: impegnate 7 squadre dei vigili del fuoco per il maxi–incendio divampato nell’area Nord di Roma. Alle prime luci dell’alba è arrivato sul posto anche l’elicottero della Regione, con a bordo il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, per una prima ricognizione e i successivi lanci.

