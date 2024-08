India, drammatica alluvione nel Gujarat: Vadodara sott’acqua | VIDEO

MeteoWeb

La città di Vadodara, nel Gujarat, in India, si trova in una situazione critica a causa delle forti piogge che hanno colpito la regione negli ultimi giorni. Ieri la città ha ricevuto 26 cm di pioggia, causando gravi allagamenti in diverse aree. Le piogge incessanti hanno provocato l’esondazione del fiume Vishwamitri, con l’acqua che ha invaso le strade e le abitazioni, costringendo i residenti a spostarsi in luoghi più sicuri.

La situazione è peggiorata oggi, quando l’acqua dai serbatoi di Ajwa e Pratappura è stata rilasciata nel fiume Vishwamitri, aggravando ulteriormente gli allagamenti. In molte zone della città, il traffico è rimasto paralizzato, e i residenti hanno riportato difficoltà nel reperire cibo e beni di prima necessità.

Anche altre parti del Gujarat, come Malpur e Gandhinagar, hanno registrato piogge intense. Il governo del Gujarat, guidato dal Primo Ministro Bhupendra Patel, ha attivato operazioni di soccorso, con oltre 17.800 persone evacuate e 1.653 soccorse. Tuttavia, si registrano già 99 morti dall’inizio della stagione monsonica, con 3 decessi nelle ultime 24 ore.

Secondo l’India Meteorological Department (IMD), le piogge continueranno nei prossimi giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.