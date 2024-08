India, esplosione in fabbrica farmaceutica: 17 morti

MeteoWeb

In India, un’esplosione in una fabbrica farmaceutica nel distretto di Anakapalli, Andhra Pradesh, ha provocato almeno 17 morti e circa 30 feriti, molti dei quali hanno subito gravi ustioni chimiche. L’incidente, avvenuto mercoledì pomeriggio, è stato così violento che i resti umani sono stati sparsi per l’intero sito. Le operazioni di salvataggio sono state completate, e nessuno è rimasto intrappolato nell’edificio, secondo il commissario di polizia distrettuale, Deepika.

Gli investigatori hanno identificato una fuga di gas come la causa dell’esplosione. Un funzionario della polizia ha descritto la scena come “orribile e straziante“, con le vittime che urlavano dal dolore prima di perdere conoscenza. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso il suo dolore per la tragedia e ha annunciato un risarcimento per le famiglie delle vittime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.