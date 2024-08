Inondazioni in Algeria: morti 3 adolescenti nell’est

MeteoWeb

Nella sera di martedì 28 agosto, piogge torrenziali si sono abbattute sulla provincia di Tebessa, sull’Algeria orientale, al confine con la Tunisia. Le piogge hanno causato inondazioni in diverse valli e bloccato per molte ore strade come l’autostrada Est-Ovest nella Wilaya di Bordj Bou Arreridj. Purtroppo si registrano anche 3 vittime. La Protezione Civile algerina ha reso noto che 3 adolescenti sono morti dopo essere stati travolti in una valle nel comune di Bir El Ater, nell’Algeria orientale. I primi due corpi sono stati trovati la stessa sera, mentre il terzo è stato individuato questa mattina: le vittime avevano tutte 16 anni.

L’ufficio meteorologico governativo ha avvertito che questa sera si verificheranno forti temporali in circa 20 province, soprattutto nella parte orientale e meridionale del Paese.

