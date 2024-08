Kasper Hauser non era un principe: lo rivela il DNA antico

MeteoWeb

Il mistero che circonda Kasper Hauser, il giovane tedesco apparso come un fantasma a Norimberga all’inizio del XIX secolo, ha trovato una nuova chiave di lettura grazie a un avanzato studio di DNA antico. L’analisi forense, che ha sfruttato tecniche di estrazione e sequenziamento all’avanguardia, ha definitivamente smentito una delle teorie più celebri e persistenti riguardanti la sua identità: quella che lo voleva come un principe della casata di Baden nascosto per sfuggire a intrighi dinastici.

L’inganno di Kasper Hauser

Nel 1828, Kasper Hauser emerse dalle tenebre di un isolamento prolungato, dichiarando di aver trascorso la maggior parte della sua vita rinchiuso in una cella buia, senza contatti con il mondo esterno. La sua apparizione, la sua storia drammatica e il suo comportamento enigmatico scatenarono immediatamente una serie di speculazioni e congetture. Tra queste, una delle più affascinanti era che Hauser fosse in realtà un membro della famiglia reale tedesca, imprigionato e tenuto nascosto per motivi politici.

Nel corso dei decenni, il mistero di Kasper Hauser ha ispirato numerosi studi, articoli, romanzi e persino film. Tuttavia, nonostante le indagini, il caso non aveva mai trovato una risposta definitiva, in parte a causa della degradazione dei frammenti di DNA disponibili e della difficoltà di analizzare il materiale genetico antico.

Recentemente, però, un team internazionale di ricercatori ha riportato alla luce nuovi elementi grazie a metodi di analisi del DNA molto più sofisticati. La genetista Turi King dell’Università di Bath, nota per la sua precedente identificazione di re Riccardo III, ha guidato il gruppo che ha condotto l’ultima ricerca. Questa volta, i ricercatori sono riusciti a superare le difficoltà associate alla degradazione dei campioni utilizzando tecniche di estrazione e sequenziamento che permettono di analizzare frammenti di DNA molto più piccoli e danneggiati.

Il DNA di Kasper Hauser

Lo studio ha rivelato che il DNA mitocondriale di Kasper Hauser, che viene trasmesso per linea materna, non corrisponde a quello dei membri della casata di Baden, escludendo così l’ipotesi che fosse un principe della dinastia. “Il suo DNA mitocondriale è riconducibile all’Eurasia occidentale, ma i dati disponibili non permettono ancora di risolvere il mistero della sua origine e della sua vera identità,” ha spiegato Turi King. Questo significa che Hauser non era un membro della famiglia reale tedesca, ma potrebbe provenire da un altro background familiare.

Il risultato non solo chiarisce una delle teorie più ampiamente discusse riguardo a Kasper Hauser, ma apre anche nuove domande. Se non era un principe, chi era realmente Kasper Hauser? Qual è la verità dietro il suo isolamento e la sua apparizione improvvisa? Queste domande continuano a rimanere senza risposta, lasciando intatto il fascino e il mistero che circondano questa figura enigmatica.

La scoperta sottolinea anche l’importanza delle moderne tecniche di analisi genetica nel risolvere enigmi storici complessi. Grazie ai progressi scientifici, oggi possiamo affrontare e chiarire misteri che per secoli sono rimasti irrisolti. Tuttavia, mentre alcune risposte sono state trovate, la vera identità di Kasper Hauser e i dettagli della sua vita rimangono avvolti nel mistero, mantenendo viva l’attenzione e l’interesse di studiosi e appassionati di storia in tutto il mondo.

