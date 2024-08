L’intelligenza artificiale applicata alla chirurgia: il prof. Catalfamo dall’Università di Messina ad Harvard

MeteoWeb

La prestigiosa Università Americana di Harvard ha scelto il reggino Professore Luciano Catalfamo, come Sperimentatore Principale (Principal Investigator) dell’Università di Messina per una ricerca internazionale basata sull’utilizzo e sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Lo studio multicentrico gestito dalla più prestigiosa Università del mondo in campo medico, la Harvard University di Boston USA, vede interessati alcuni tra i centri clinici internazionali più prestigiosi tra cui l’Università di Messina, unico Ateneo italiano.

L’importante ricerca avrà lo scopo di sperimentare ed applicare alcune metodiche di intelligenza artificiale per patologie specifiche con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di esami clinici e strumentali, semplificando e velocizzando i criteri di diagnosi.

Il Prof. Catalfamo insieme alla Scuola d’appartenenza di Chirurgia Maxillo Facciale di Messina, diretta dal Prof. F. S. De Ponte, da tempo è impegnato in vari protocolli di ricerca internazionali, compresi quelli sull’intelligenza artificiale. Il Prof. Catalfamo ha manifestato la propria soddisfazione per questo importante traguardo, che porta al centro della ricerca internazionale l’Università di Messina e la città di Reggio Calabria. L’obiettivo futuro, dichiara il Chirurgo Maxillo Facciale Prof. Catalfamo, “sarà quello di ottimizzare le potenzialità e le importanti esperienze scientifiche ed accademiche dell’area dello stretto, finalizzando in maniera adeguata la scientificità che sin oggi ha dato lustro al nostro territorio grazie alla presenza di ricercatori di livello internazionale“. Il gruppo di ricerca diretto dal Prof. Catalfamo sarà formato, tra gli altri, anche dal Dott. G. Lo Giudice e dal Dott. D. De Rinaldis appartenenti alla Scuola di Specializzazione di Chirurgia Maxillo Facciale di Messina Diretta dal Prof. De Ponte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.