Maltempo a Reggio Calabria: paura per i kiters, ricerche in corso. Sfiorata la strage in centro | FOTO

Il maltempo sta già colpendo Reggio Calabria, provocando i primi danni. Tragedia sfiorata a Santa Caterina, quartiere della zona Nord della città a ridosso del centro, dove un gazebo è volato da un terrazzo sul marciapiede danneggiando un’auto in sosta. Poteva essere una strage. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale (vedi foto in coda all’articolo).

Apprensione anche a Punta Pellaro, periferia Sud della città, nella spiaggia che è il paradiso del kitesurf. Il vento, però, improvvisamente si è alzato furioso e ha cambiato direzione a causa di un forte temporale in formazione sulla vicina Sicilia: così alcuni kite sono stati sbalzati a grande distanza, in pochi istanti. La Guardia Costiera è intervenuta con motovedette ed elicotteri alla ricerca di eventuali dispersi. Alcuni dei kiters alla deriva sono stati salvati da una barca di un passante e issati a bordo.

Il vento in città ha superato i 70km/h, il cielo si è coperto e la temperatura è già crollata a +28°C in pieno giorno: alla stessa ora, nei giorni scorsi c’erano 5-6°C in più. Il crollo termico è appena iniziato: nei prossimi due giorni il clima sarà autunnale e la pioggia arriverà copiosa anche in città.

