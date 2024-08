Maltempo, forte acquazzone a Reggio Calabria: allagamenti, disagi sulle strade | FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale sta scaricando tanta pioggia sulla città di Reggio Calabria, provocando importanti allagamenti in alcuni quartieri. Colpita in particolare la zona nord della città, i quartieri di Gallico, Archi e Pentimele. Gli allagamenti stanno rendendo difficoltosa la circolazione sulle strade: gli automobilisti sono costretti a procedere a passo d’uomo a causa degli effetti del violento acquazzone, ancora in corso.

Il maltempo sta provocando criticità in varie zone della Calabria oggi, dal Reggino al Vibonese e al Catanzarese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.