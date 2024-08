Maltempo al Sud, è un Agosto record: 10° giorno di pioggia del mese in Sicilia. Nubifragi anche in Puglia e Calabria

MeteoWeb

Continua a piovere a dirotto in Sicilia: oggi le forti piogge hanno colpito prima Trapani, poi Messina. Dopo i nubifragi di ieri a Catania e dei due giorni scorsi a Palermo, adesso quasi tutte le principali città dell’isola hanno avuto la pioggia: manca all’appello soltanto Siracusa, posizionata proprio nella zona più secca dell’isola. Quello di oggi è il decimo giorno di pioggia di questo mese in Sicilia: fino ad oggi, ha piovuto dieci giorni su venti. Il 50%: un dato eccezionale per il mese di agosto, che in Sicilia è estivo a tutti gli effetti.

Il fatto impressionante è che nei prossimi giorni continuerà a piovere, seppur in modo più isolato ma sempre a tratti intensamente. Non è da escludere che pioverà in Sicilia ogni giorno fino a fine mese. Ovviamente non sempre nelle stesse località e più raramente nelle principali città costiere, ma parliamo sempre di pioggia in Sicilia. E se Agosto chiuderà con più di 15 giorni di pioggia, sarà il record assoluto: non era mai successo prima nella storia.

Le mappe con gli accumuli pluviometrici rendono bene l’idea di quanta acqua stia cadendo in Sicilia. Le piogge degli ultimi tre giorni:

E quelle della prima settimana del mese:

Era l’8 luglio, quindi in tempi non sospetti, e su MeteoWeb scrivevamo l’editoriale che oggi appare profetico: ‘La siccità in Sicilia, il catastrofismo climatico e la recentissima lezione del Nord che non ha insegnato nulla‘. Ritenevamo che la siccità sarebbe finita da settembre in poi, nel corso dell’autunno. E invece Madre Natura ci ha sorpreso ancora una volta, stupendo tutti e portando valanghe d’acqua in Sicilia in piena estate. La siccità, così, è già adesso un ricordo.

Grandi piogge anche in Puglia e Calabria

Le piogge stanno cadendo abbondanti anche nelle altre Regioni del Sud. In Puglia, dopo i nubifragi di ieri tra il Barese e Barletta, oggi ha diluviato sulle Murge come non accadeva da tempo: 82mm di pioggia cumulati a Cisternino, 53mm a Martina Franca, 48mm alla Selva di Fasano, 40mm a Noci. Nel Salento spiccano i 56mm caduti a Taurisano e 54mm a Minervino di Lecce. Tutta la Regione è sott’acqua.

Forti piogge anche in Calabria, dove spiccano i 48mm di Soverato e poi ancora 35mm a Cosenza e 26mm a Catanzaro. E’ il terzo giorno di pioggia consecutivo in Calabria, in tutte le principali città, anche a Reggio la meno colpita – ovviamente, come sempre vista la sua posizione nel cuore dello Stretto di Messina – ma comunque interessata da deboli piogge domenica, i primi nubifragi nel pomeriggio di ieri e oggi le piogge più diffuse e intense, esattamente come previsto nei giorni scorsi. Notevolissima la rinfrescata: nel primo pomeriggio di oggi, durante la pioggia, a Reggio Calabria la temperatura è crollata a +22°C in pieno giorno. Valore tipico di inizio Novembre per la città calabrese dello Stretto.

E anche qui, la pioggia continuerà a cadere copiosa anche nei prossimi giorni.

