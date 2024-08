Maltempo, anche oggi forti temporali in Sicilia: è il 13° giorno di pioggia del mese

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani stanno colpendo la Sicilia anche oggi: i più intensi si sono sviluppati nelle zone occidentali dell’isola, in modo particolare in provincia di Palermo, e si stanno spostando rapidamente verso la costa tirrenica dove hanno già oscurato il sole. Nell’entroterra sono in corso violenti nubifragi: lungo il corso del fiume Belice, sulla SP47bis, una stazione meteo ufficiale della protezione civile a poche centinaia di metri dal tracciato della Strada statale Palermo-Sciacca ha già raccolto 42mm di pioggia. Notevoli anche i 20mm di accumulo a Gallitello e a Borgo Schirò. Sta piovendo anche a Bisacquino, Santo Stefano Quisquina, Sambuca, Alia e Marcato Bianco.

A Palermo non piove, ma il sole si è oscurato e la temperatura è già scesa dalla massima giornaliera di +31°C a +29°C. Se i temporali continueranno a muoversi dall’entroterra verso la costa, nel pomeriggio la pioggia potrebbe arrivare anche nel capoluogo.

Altri forti temporali stanno colpendo i Nebrodi, in provincia di Messina, dove spiccano i 38mm di pioggia caduti a Case Mangalaviti, e sugli Iblei, in provincia di Ragusa, dove sono caduti 6mm di pioggia proprio a Ragusa e a Comiso e 2mm a Modica, con temperatura piombata a +25°C in pieno giorno. I temporali si intensificheranno ulteriormente nel corso del pomeriggio.

Questo mese di agosto è davvero eccezionale per il maltempo che sta colpendo la Sicilia: quello di oggi è il 13° giorno di pioggia mensile su 23 giorni del mese di agosto, e siamo ormai vicinissimi al record di piovosità mensile per la Sicilia. Mai, ad agosto, c’erano stati più di 16 giorni di pioggia (record assoluto del 2018): con ogni probabilità quest’anno saranno di più, molti di più, in quanto le previsioni per i prossimi giorni lasciano immaginare che pioverà ogni giorno fino al 31. E così la siccità si sta già risolvendo, in grande anticipo rispetto all’arrivo dell’autunno.

