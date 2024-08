Maltempo Arabia Saudita, devastanti inondazioni lasciano Medina in ginocchio | VIDEO

MeteoWeb

Questa sera, forti piogge hanno colpito la città di Medina, in Arabia Saudita, causando gravissime inondazioni. Le immagini che arrivano dalla zona colpita sono davvero spaventose: fiumi in piena scorrono nelle strade della città, spazzando via tutto, anche le auto. È un disastro. L’acqua sta allagando anche le case: residenti evacuati mentre i servizi di emergenza scendono in campo per soccorrere la popolazione. Le autorità locali consigliano ai residenti di prestare attenzione e di stare al sicuro, poiché le acque alluvionali continuano a salire.

