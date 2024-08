Maltempo in Calabria, forti temporali in Aspromonte: nubifragio a Gambarie | LIVE

MeteoWeb

Ancora maltempo al Sud Italia in queste ore: forti temporali pomeridiani stanno colpendo la Calabria meridionale e le zone interne della Sicilia centro-orientale. I fenomeni più intensi stanno colpendo la Calabria centro-meridionale, tra le Serre e l’Aspromonte, mentre a Cosenza splende il sole e fa molto caldo con +38°C. Fa caldo in realtà in tutta la Regione, ma più contenuto: abbiamo +35°C a Catanzaro, +34°C a Crotone, +33°C a Reggio Calabria.

Ma per chi vuole un po’ di refrigerio, basta salire in montagna: a Gambarie d’Aspromonte, poco più di 30 minuti di automobile da Reggio Calabria o dalla Costa Viola, sta diluviando con +18,9°C in pieno giorno. Nella nota località turistica, in cui si segnalano centinaia di visitatori nei numerosi alberghi, si è verificato un vero e proprio nubifragio con 16mm di pioggia. Il temporale è arrivato dopo che la temperatura aveva raggiunto i +29,1°C alle 13:10: durante la tempesta, quindi, la colonnina di mercurio è crollata di oltre dieci gradi centigradi. Le immagini di Gambarie durante il nubifragio nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo, insieme ad altri scatti dal comprensorio reggino.

I temporali hanno raggiunto anche le colline, la piana di Gioia Tauro e le zone circostanti l’Aspromonte: le nubi temporalesche sono ben visibili dal satellite meteo animato:

Lo zoom dell’ultimo aggiornamento satellitare evidenzia proprio la diffusione delle nubi temporalesche tra Calabria centro/meridionale e zone interne della Sicilia. Anche qui sono in corso forti piogge, seppur localizzate, in modo particolare tra Etna e Nebrodi: in queste località oggi è il settimo giorno di pioggia mensile su 10 giorni di agosto!

Questo mese di agosto si sta caratterizzando per forti piogge e temporali su gran parte del Centro/Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.